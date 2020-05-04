Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, сьогодні він отримав результат ПЛР-тесту на COVID-19. Він виявився негативним.

“Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий”, — написав Новинський.

Також він подякував усім, хто його підтримував під час хвороби.

“Спасибі всім, хто в ці дні підтримував мене — молитвами і добрим словом. Слава Богу за все! Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом”, — додав він.