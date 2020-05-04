Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами нардепа, сьогодні він отримав результат ПЛР-тесту на COVID-19. Він виявився негативним.
“Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий”, — написав Новинський.
Також він подякував усім, хто його підтримував під час хвороби.
“Спасибі всім, хто в ці дні підтримував мене — молитвами і добрим словом. Слава Богу за все! Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом”, — додав він.
- Варто зазначити, що Вадим Новинський, який є прихожанином УПЦ МП, регулярно відвідував Києво-Печерську Лавру, де зараз спостерігається спалах коронавируса, а також надавав допомогу монастирю.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла виявили COVID-19. За даними журналістів, за кілька днів до цього він провів службу, на якій були присутні глава УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський), митрополит Антоній (Іван Паканич) і народний депутат Вадим Новинський.
- 18 квітня біля митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія діагностували коронавірус і госпіталізували під чужим ім’ям.