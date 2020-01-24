Головним меседжем на "Українському сніданку" в швейцарському Давосі стала потреба України в інвесторах. На цьому робився акцент постійно. Але така наполегливість могла мати зворотний ефект.

Про це йдеться в статті “New normality від “зелених”: як Зеленський в Давосі пропонував нянь за $100 млн”.

Так, 23 січня в Давосі пройшов щорічний “Український сніданок”, одним зі спонсорів якого виступив фонд олігарха Віктора Пінчука. На захід прибули діючі народні депутати, експарламентарі, а також іноземні гості.

Перед ними, серед інших, виступив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який не втомлювався говорити про інвестиції і чому потрібно вкладати в Україну.

Своїми враженнями від заходу поділився з #Буквами народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, який також був присутній у Давосі. За його словами, така наполегливість у закликах до інвестицій могла навіть відлякувати потенційних інвесторів.

“Один мій знайомий сказав, що постійний заклик інвестувати тільки відлякує. Таке враження, що є якась проблема в Україні, якщо так вмовляють”, – розповів Гончаренко.

Він також припустив, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр Олексій Гончарук своєю риторикою розчарували слухачів у Давосі, оскільки вона не містила конкретики.

“Мені здається, що своєю риторикою Зеленський і Гончарук розчарували учасників. Тому що вони не запропонували ніякої конкретики”, – заявив Гончаренко.

Але в цілому нардеп констатував високий кредит довіри до нової влади.