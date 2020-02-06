Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив СБУ в тому, що вони обдурили Президента Володимира Зеленського.

Про це заявив адвокат телеканалу під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.

“Ми сьогодні, я говорю про результати фракції “Слуга народу”, були присутні на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі він розповів як йому представили ситуацію зі вчорашнім обшуком у мами з маленькими дітьми”, – заявив Бужанський.

За словами народного депутата, Президент України був обманутий в тому, як проходили обшуки.

“Мене цікавить питання, кому прийшла в голову ідея обдурити Президента України, приховавши від нього факт, що там знаходилося півтора, або два десятки спецназівців у балаклавах, зі зброєю, в бронежилетах і так далі”, – сказав він.

У відповідь на це представник СБУ підтвердив, що на місці під час обшуку був присутній спецпідрозділ спецслужби.

“Якщо надходить інформація про відповідні загрози, то залучається конкретний підрозділ. Але цей підрозділ нікого не бив, нікого не стріляв. Якщо присутній, це щоб запогібти негативному впливу на членів оперативної групи”, – сказав він.

У той же час представник спецслужби заявив, що дезінформації Президента не було.

LIVE: Комітет з питань свободи слова розглядає питання обшуків на 1+1 Gepostet von УНН – Українські Національні Новини am Donnerstag, 6. Februar 2020

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.