Про це заявив адвокат телеканалу під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.
“Ми сьогодні, я говорю про результати фракції “Слуга народу”, були присутні на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі він розповів як йому представили ситуацію зі вчорашнім обшуком у мами з маленькими дітьми”, – заявив Бужанський.
За словами народного депутата, Президент України був обманутий в тому, як проходили обшуки.
“Мене цікавить питання, кому прийшла в голову ідея обдурити Президента України, приховавши від нього факт, що там знаходилося півтора, або два десятки спецназівців у балаклавах, зі зброєю, в бронежилетах і так далі”, – сказав він.
У відповідь на це представник СБУ підтвердив, що на місці під час обшуку був присутній спецпідрозділ спецслужби.
“Якщо надходить інформація про відповідні загрози, то залучається конкретний підрозділ. Але цей підрозділ нікого не бив, нікого не стріляв. Якщо присутній, це щоб запогібти негативному впливу на членів оперативної групи”, – сказав він.
У той же час представник спецслужби заявив, що дезінформації Президента не було.
LIVE: Комітет з питань свободи слова розглядає питання обшуків на 1+1
Gepostet von УНН – Українські Національні Новини am Donnerstag, 6. Februar 2020
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
Метадані аудіофайлу прослуховування Прем’єра Олексія Гончарука містять прізвище журналіста телеканалу “1+1” Євгена Куксіна. Файл все ще знаходиться на Telegram-каналі “слуги народу” Олександра Дубінського.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.