Нардеп від «Батьківщини» хоче скласти мандат

Про це #Буквам підтвердили джерела в “Батьківщині”.

У “Батьківщині” заявили, що таке рішення Бєлькової стало для них несподіванкою.

“Так, Бєлькова хоче здати мандат. Таке рішення для нас несподіване”, – сказали джерела #Буквам.

У “Батьківщині” навіть раді такому рішенню Бєлькової, адже замість неї зайде в Раду Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).

Бєлькова була обрана в Раду за списком “Батьківщини” під номером 17.

Фото: Olga Bielkova/Facebook