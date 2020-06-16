Covid-19 Україна

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Нардеп від «Батьківщини» хоче скласти мандат

Нардеп від партії "Батьківщина" Ольга Бєлькова складе депутатський мандат.

Вівторок, 16 червня 2020, 21:56

Про це #Буквам підтвердили джерела в “Батьківщині”.

У “Батьківщині” заявили, що таке рішення Бєлькової стало для них несподіванкою.

“Так, Бєлькова хоче здати мандат. Таке рішення для нас несподіване”, – сказали джерела #Буквам.

У “Батьківщині” навіть раді такому рішенню Бєлькової, адже замість неї зайде в Раду Сергій Євтушок (№ 25 у списку партії).

Бєлькова була обрана в Раду за списком “Батьківщини” під номером 17.

Фото: Olga Bielkova/Facebook

  • Народний депутат України, лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив сьогодні про складання депутатських повноважень.
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Теги: Верховна Рада, Батькивщина, нардеп

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