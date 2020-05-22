Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кучеренка, він голосував за Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів, але очікування нардепа не виправдалися.

“Я особисто, як людина, яка голосувала за Зеленського у другому турі, несу відповідальність за найнятого мною менеджера. Після вчорашнього “звіту”(мається на увазі прес-конференція 20 травня, – ред.), який пройшов під гаслом “я – не я і хата не моя!”, беруся стверджувати – це наша спільна помилка. Це абсолютно не означає “білизну” Порошенка. Це означає глухий кут та передтечу катастрофи. Давайте думати – що нам з вами робити далі?? “Зе” від слова “зеро”. Нуль. Прикро”, – написав Кучеренко.

Як відомо, 20 травня на території Маріїнського палацу в центрі Києва відбулася тригодинна прес-конференція президента Володимира Зеленського за підсумками першого року перебування при владі.

Глава держави відповів на низку запитань, прокоментував свої кадрові призначення, кілька разів посперечався з журналістами, а також повідомив, що може подумати про другий термін президентства, якщо побачить підтримку народу. #Букви зібрали ключові тези прес-конференції.