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Нардеп від «ЄС» подав законопроєкт про звільнення директора НАБУ за корупцію

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко подав законопроєкт, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ.

Понеділок, 23 грудня 2019, 13:41

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Як не дивно, в чинному законі це не було прописано, і тепер в Україні, як завжди, все унікальне: директор Національного антикорупційного бюро – визнаний двома судовими інстанціями корупціонер, внесений до відповідного реєстру. Або Ситник повинен негайно залишити свою посаду, або Антикорупційне бюро треба перейменувати в Корупційне”, – написав Гончаренко, наголосивши, що у НАБУ працює багато гідних людей, яким сьогодні соромно за свого керівника.

Свій законопроєкт № 2656 Гончаренко вніс у Раду 20 грудня.

Раніше повідомляли, що директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до державного реєстру корупціонерів.

Нагадаємо, 13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні.

Теги: НАБУ, Сытник

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