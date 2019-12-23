Нардеп від «ЄС» подав законопроєкт про звільнення директора НАБУ за корупцію

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко подав законопроєкт, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Як не дивно, в чинному законі це не було прописано, і тепер в Україні, як завжди, все унікальне: директор Національного антикорупційного бюро – визнаний двома судовими інстанціями корупціонер, внесений до відповідного реєстру. Або Ситник повинен негайно залишити свою посаду, або Антикорупційне бюро треба перейменувати в Корупційне”, – написав Гончаренко, наголосивши, що у НАБУ працює багато гідних людей, яким сьогодні соромно за свого керівника.

Свій законопроєкт № 2656 Гончаренко вніс у Раду 20 грудня.

Раніше повідомляли, що директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до державного реєстру корупціонерів.