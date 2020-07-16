Відповідне листування народного обранця вдалося зафіксувати кореспондентові #Букв.
Листування велося в чаті з користувачем “Вікторія ІРТА”. Йшлося про організацію тендера з фіктивним учасником.
“Доброго ранку. Ми хочемо виграти тендер на висвітлення сев. міськради. Але немає другого учасника, і тендер не відбудеться. Можна попросити Олю теж подати документи? Просто для участі”, – запитала у нардепа користувач Вікторія.
На це народний обранець відповів ствердно.
- Сьогодні народні депутати від “Слуги народу” пів дня тролили заступника голови фракції Олександра Корнієнка, який відсів переписуватися в ложу уряду, що він “майбутній прем’єр”.
- 30 червня у Верховній Раді України розглядали поправки до законопроєкту про гральний бізнес. При цьому нардепи були зайняті не лише законотворчою діяльністю: наприклад, депутати від “Слуги народу” обговорювали “алкопаті”. А народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Чорний вирішив поласувати бичками просто в залі засідань ВР.