Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Дунаєв погоджував у залі засідань Верховної Ради організацію тендера.

Відповідне листування народного обранця вдалося зафіксувати кореспондентові #Букв.

Листування велося в чаті з користувачем “Вікторія ІРТА”. Йшлося про організацію тендера з фіктивним учасником.

“Доброго ранку. Ми хочемо виграти тендер на висвітлення сев. міськради. Але немає другого учасника, і тендер не відбудеться. Можна попросити Олю теж подати документи? Просто для участі”, – запитала у нардепа користувач Вікторія.

На це народний обранець відповів ствердно.