Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин повідомив результати перевірки на інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи “За життя” Олег Волошин в кінці лютому зустрічався з французьким парламентарем Жаном-Люком Рейтцером, у якого діагностували зараження коронавірусною інфекцією.

Народний депутат Вікторія Сюмар заявила, що Волошина ізолювали через загрозу зараження на коронавірус.

При цьому він підкреслив, що “абсолютно здоровий” і опублікував висновки результатів його обстеження в інфекційній лікарні.

“Так, щоб припинити цей дикий кіпіш і шабаш повідомляю. 1. Я абсолютно здоровий, що тільки що було офіційно підтверджено завідуючою інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів щодо всіх вірусів респіраторної групи негативні. 2. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому щоб відповідно до рекомендацій ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше – значить, буду вільною людиною раніше”, – написав Волошин.

Він також розповів, що депутату Національної Асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру, з яким він зустрічався в лютому і у якого був підтверджений коронавірус, – 68 років.

“Не так давно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови абсолютно ніяких симптомів (кашлю, нежиті) у нього не було. Щиро бажаю йому швидкого одужання”, – зазначив Волошин.

“І останнє. Шокувало зловтішання деяких псевдожурналістів і поросят (союз порохоботів і соросят). Можу їм усім відповісти: не дочекаєтеся. Бажаю їм фізичного здоров’я, довгих років життя (бажано в Канаді), але на їх політичних похоронах ми все скоро погуляємо. Країна одужує від вірусу націоналізму і глобалістських перегинів. Вчорашнє голосування це показало”, – додав нардеп.