Про зустріч Волошин раніше писав в Facebook.
Зустріч Волошина і Рейтцера відбулася 27 лютого.
Про те, що 68-річний французький політик заражений коронавірусом стало відомо в четвер. Його госпіталізували, після чого було проведено необхідні аналізи і підтверджено зараження коронавірусом.
У французькому парламенті з цього приводу повідомили, що депутат в реанімації. Його стан оцінюють, як “серйозний”.
Після французького візиту Волошин відвідує засідання Ради, спілкується з колегами, виступає з трибуни.
У Франції проводять внутрішнє розслідування в парламенті, щоб встановити – з ким до госпіталізації спілкувався Рейтцер в період з 24 по 28 лютого.
Як повідомляє французьке видання Le Monde, депутат міг заразитися на євангельському мітингу в місті Мюлуз. У мітингу брали участь близько 2,5 тисяч осіб.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.