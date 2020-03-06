Народний депутат від "Опозиційною платформи "За життя" Олег Волошин в кінці лютого зустрічався з французьким парламентарем Жаном-Люком Рейтцером, у якого діагностували зараження коронавірусною інфекцією.

Про зустріч Волошин раніше писав в Facebook.

Зустріч Волошина і Рейтцера відбулася 27 лютого.

Про те, що 68-річний французький політик заражений коронавірусом стало відомо в четвер. Його госпіталізували, після чого було проведено необхідні аналізи і підтверджено зараження коронавірусом.

У французькому парламенті з цього приводу повідомили, що депутат в реанімації. Його стан оцінюють, як “серйозний”.

Після французького візиту Волошин відвідує засідання Ради, спілкується з колегами, виступає з трибуни.

У Франції проводять внутрішнє розслідування в парламенті, щоб встановити – з ким до госпіталізації спілкувався Рейтцер в період з 24 по 28 лютого.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, депутат міг заразитися на євангельському мітингу в місті Мюлуз. У мітингу брали участь близько 2,5 тисяч осіб.