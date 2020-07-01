Народний депутат від партії "Слуга народу" Маргарита Шол під час засідання Верховної Ради слухала пісню про "робочу жінку" політичного карикатуриста і відеосатирика Богдана Процишина.

Відповідну фотографію зняв в середу фотограф #Букв.

Раніше на Facebook-сторінці “Процишин офіційний” з’явився пародійний ролик на відому пісню “Очарована, околдована”, яку виконує політичний карикатурист і відеосатирик Богдан Процишин.

На відео він з гітарою виконує пісню для дівчини, яка в білому халаті лежить на дивані спиною до камери. Варто відзначити, що зі спини дівчина нагадує народного депутата Ірину Аллахвердієву.

“Зачарована, зачарована, 300 зустрічей за тиждень, “провела”… Суб’єктивно, ту мач тюнінгована, об’єктивно – робоча жінка … І сосна, ти моя корабельна”, – співається в пісні.

На фото видно, як нардеп Маргарита Шол на телефоні слухає і дивиться кліп про “робочу” жінку-мажоритарну.