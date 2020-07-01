Відповідну фотографію зняв в середу фотограф #Букв.
Раніше на Facebook-сторінці “Процишин офіційний” з’явився пародійний ролик на відому пісню “Очарована, околдована”, яку виконує політичний карикатурист і відеосатирик Богдан Процишин.
На відео він з гітарою виконує пісню для дівчини, яка в білому халаті лежить на дивані спиною до камери. Варто відзначити, що зі спини дівчина нагадує народного депутата Ірину Аллахвердієву.
“Зачарована, зачарована, 300 зустрічей за тиждень, “провела”… Суб’єктивно, ту мач тюнінгована, об’єктивно – робоча жінка … І сосна, ти моя корабельна”, – співається в пісні.
На фото видно, як нардеп Маргарита Шол на телефоні слухає і дивиться кліп про “робочу” жінку-мажоритарну.
- Нагадаємо, народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народного депутата Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу”, виглядає як виправдання для них.
- 24 червня Корнієнко заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївську політикиню Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос і нардеп від “Євросолідарності” Ірина Геращенко розкритикували колег по парламенту за сексистські репліки.
- Українці закликають Корнієнка та Арахамія піти у відставку.“Укази президента, верховного головнокомандувача, видані в межах конституційних повноважень є конституційні, аж поки їх не скасує Конституційний суд. У Конституції записано: укази президента є обов’язковими до виконання на всій території України. Точка. Схиляння сосен – це до партії” Слуга народу “. там вони їх схиляють “, – заявив Порошенко.Він закликав Зеленського вибачитися за дії “слуг народу”.”Ще раз підкреслюю. Володимир Олександрович, вибачитеся, будь ласка, за дії своїх депутатів. За кожного з них ви перед народом України брали політичну відповідальність. І того, хто повій замовляє, і того, хто педофіл, і того, хто обговорює таким чином українських жінок. Хоча б перед жінками вибачитеся “, – резюмував п’ятий президент.