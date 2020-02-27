Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
Так, у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 у світі, в українських аеропортах пасажирам, які прибувають з інших країн, проводять температурний скринінг.
Ткаченко зазначив, що аеропорт “Бориспіль” “робить вигляд” перевірок, а також назвав медика, котра зустрічала пасажирів одного з літаків, “Снігуркою”.
Нардеп уточнив, що рейс, про який він пише, прибув “не з Мілана чи Пекіна”, де зараз спостерігається спалах вірусу.
“Коронавірус на замку, рейс – не з Мілана чи Пекіна, але (!) аеропорт “Бориспіль”, хоч не робіть вигляд, блін. Все це – ви, тобто Україна. Вас зустрічає цей – Доктор Айболіт та його Снігурка, які через одного пасажира перевіряють температуру в літаку. Welcome to Ukraine”, – написав народний обранець.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що влада ухвалила рішення проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України з будь-якої країни світу (як авіасполученням, так і через всі автомобільні і залізничні пункти пропуску на кордоні).
Зазначалося, що групи з прикордонників і медиків мають чергувати позмінно, і всі вони забезпечені необхідними засобами захисту. У разі, якщо фахівці виявлять людину з підвищеною температурою і початковими ознаками захворювання – її відправлятимуть на додаткові обстеження.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.
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