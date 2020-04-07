Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, навіщо подала 1689 правок до так званого антиколомойського законопроекту.

Про це вона сказала в коментарі для НВ.

Вона сказала, що не рахувала, скільки правок відправила на розгляд. Депутат стверджує, що її поправки потрібні, щоб привести прийнятий в першому читанні законопроект у відповідність з альтернативним проектом закону, який вона подавала.

“Ідеологія законопроекту зберігається. Єдине, що я привожу в порядок всі кодекси у відповідність з тим, як ці кодекси повинні діяти. Ми пишемо законопроект під одну людину, а всі ці кодекси ламаємо. І виникає дуже багато протиріч”, – розповіла вона.

У неї запитали, чи є подача нею правок спробою зірвати прийняття “антиколомойського” законопроекту. У відповідь Василевська-Смаглюк сказала, що законодавством передбачено можливість прийняти законопроект без розгляду поправок, якщо вдасться зібрати на це 226 голосів.

Загалом до законопроекту про банківський закон внесли вже понад 16 тисяч правок.