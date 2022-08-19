Нардеп Роман Грищук: Просувати букмекерський бренд у закладах освіти – це не добре

Про це інформують #Букви.
За його словами, меморандум про співпрацю між українським міністерством та фірмою, яка організовує азартні ігри – це “чергове дно”.
#Букви поспілкувалися з народним депутатом стосовно цього.
Він пояснив, що цей меморандум не суперечить закону України про азартні ігри та рекламу азартних ігор.
“Реклама брендів у закладах освіти – не суперечить. У законі немає такого, що не можна укладати меморандуми. Законодавці не думали, що потрібно буде таке використовувати”, – наголосив він.
#Букви також запитали, як загалом з суспільної точки зору можна оцінити рекламу бренду букмекерської контори. Проте Грищук зауважив: йдеться не про букмекерську компанію Parimatch, а про однойменний благодійний фонд.
“Це благодійний фонд, який називається так, як букмекерська компанія. Благодійний фонд – це добре, якби його не робили під брендом, який просуває бренд самої компанії [Parimatch]”, – переконаний він.
Критичніше він поставився до самої перспективи реклами цього фонду у закладах освіти зокрема.
“Благодійність – це добре, але коли суть у тому, щоб просувати через благодійність бренду на аудиторію школярів, чи через ресурси Міністерства освіти – це не зовсім добре”, – пояснив #Буквам Грищук.
ДОВІДКА: МОН та фонд Parimatch Foundation уклали меморандум про співпрацю, ключовою метою якого є підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.
- У Рівненській обласній раді “слуги” разом з іншими депутатами зняли з посади голову облради Сергія Кондрачука за “внесення розколу в суспільство”. У “Європейській Солідарності” різко відреагували, адже Кондрачук боровся з Московським патріархатом в Україні.