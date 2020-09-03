Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Шахов висуватиметься від політичної сили “Наш край”.

“Я йду на вибори міського голови Києва! Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми. Столиця занепадає на очах. Це бачать туристи, наші іноземні партнери, українці з різних куточків держави, які відвідують столицю. Київ – найбагатше місто в Україні. Я переконаний, якщо наведемо лад у столиці – наведемо лад по всій країні. Вірю у киян! Вірю у “Наш край”! Вірю у нашу перемогу!” – заявив нардеп.

Що відомо про Сергія Шахова

Сергій Шахов народився 7 травня 1975 року в казахському селищі Саяк, що входило до складу Джезказганської області (нині територія Карагандинської області). У 1976 році його сім’я переїхала до міста Брянка, а через десять років, у 1986-у, оселилася в Стаханові.

У період з 1990 по 1993 Шахов навчався в ПТУ № 21 міста Брянки, де здобув фах повара-кондитера. У 2005 році закінчив Університет економіки й права КРОК, де навчався за спеціальністю “правознавство”. У 2011 році отримав диплом магістра Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Того ж року закінчив навчання у Луганському Богословському Університеті на честь Архістратига Михаїла, де вивчав богослов’я. У 2012-му освоїв спеціальність “державне управління” в Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

Перший трудовий досвід Шахов здобув у 1993 році, працюючи торговим представником ВАТ “Марічка”. У 1996 отримав посаду заступника директора з продажів у ВАТ “Руслан”, на якій працював протягом наступних восьми років, до 2004. З 2007 по 2011 роки працював заступником директора ВАТ “Юридична фірма РИМ”. Після цього став керівником компанії “Луганська промислова група”.

У березні 2006 р. Сергія Шахова обрали депутатом Луганської обласної ради п’ятого скликання.

Під час проросійських виступів навесні 2014-го, Шахов виступив ініціатором проведення круглих столів на тему: “Як об’єднати країну”.

17 липня 2016 року відбулися проміжні вибори до Верховної Ради, на яких обиралися народні депутати на п’яти одномандатних мажоритарних виборчих округах, у тому числі й на 114-у. Всього у виборах взяли участь 107 кандидатів, однак головна боротьба розгорнулася між самовисуванцем Валерієм Мошенським, кандидатом від партії “Наш край” Сергієм Шаховим та представником “Опозиційного блоку” Борисом Лебедєвим. Шахов переміг, отримавши 37,6 % голосів виборців.

7 лютого 2017 року Сергій Шахов вступив до депутатської групи “Воля народу”.

У Парламенті 9 скликання Шахов є членом депутатської групи “Довіра”.

Інциденти

У лютому 2019 року, напередодні президентських виборів, Сергій Шахов заявив, що кандидатам у президенти треба освіжитися, і облив ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова водою.

У 2018 році Шахов під час програми “Разом” в ефірі телеканалу “Прямий” побився з народним депутатом від “Радикальної партії” Ігорем Мосійчуком.

Спочатку між політиками відбулася словесна перепалка, під час якої Мосійчук сказав Шахову, що партії “Наш край”, яку той представляє, треба визначитися: “Не будьте напіввагітним. Не можна бути в опозиції лише до Уряду і представляти Адміністрацію Президента. Ви виглядаєте дуже смішно”.

Сутичка почалася зі слів Шахова про те, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради.

“По гей-парадам не ходіть і будьте чоловіком”, – відповів Шахов Мосійчуку.

Після цього Ігор Мосійчук підвівся зі свого місця і зажадав вибачень від Шахова. Обмінявшись взаємними образами, нардепи влаштували бійку просто в студії “Прямого”.

Згодом сутичка народних обранців продовжилася, проте вже в ліфті офісу телеканалу “Прямий”.

У липні 2018-го біля будівлі Міненерговугілля на Хрещатику між Шаховим і тоді міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом сталася сутичка.

Шахов постійно кричав на Насалика, звинувачуючи його, і тим самим провокуючи. Коли міністр взяв мікрофон, щоб звернутися до шахтарів, то парламентарій, продовжуючи кричати, спробував вирвати його з рук Насалика. Після цього і сталася сутичка. Поліція тут же втрутилася в інцидент.

Крім того, у 2017 році Шахова заскочили у Верховній Раді на досить пікантному листуванні. При цьому сам народний обранець стверджував, що листувався з одним товаришем.

Дівчина, на ім’я Діана, яка також надсилала нардепу інтимні фото, писала йому: “Роднюля, привіт. Давно не чулися. Як сам? Сім’я як? Вчора впало лаве. Це ти?”

“Вмикай канал “Рада” і побачиш. Працюю”, – відповів нардеп.

Згодом Сергій Шахов у коментарі журналістам пояснив, що це було листування з його другом, який слав фото з телефону дівчини, яку він удочерив.

“Юрій Бек удочерив дівчинку, якій я допомагаю – півтори тисячі гривень віддаю щомісяця”, – прокоментував Шахов.

Він пояснив, що інтимні фото з оголеними сідницями йому з телефону Діани надіслав друг Юрій, тому що у нього немає свого смартфона.