Народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус після його перебування у Франції, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.

Про це повідомляє секретаріат екологічного комітету, а також апарат Верховної Ради.

“Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів”, – повідомляють в апараті ВР.

На офіційному сайті Комітету Верховної Ради з екології повідомляється, що на засіданні, 12 березня, були присутні 12 народних депутатів, 4 – були відсутні.

Зокрема, в роботі комітету брали участь нардепи з чотирьох фракцій: “Слуга народу”, “Голос”, “ОПЗЖ”: Зіновій Андрєєвич (“СН”), Олександр Фельдман (“ОТЗЖ”), Леся Василенко (“Голос”), Павло Якименко (“СН”), Ігор Кривошеєв (“СН”), Андрій Задорожний (“СН”), Олександр Мариковський (“СН”), Олена Криворучкіна (“СН”), Едуард Прощук (“СН”), Юлія Овчиннікова ( “СН”) та глава комітету Олег Бондаренко (“СН”).

Раніше, Олег Бондаренко розповів #Буквам, що всі депутати, які контактували з Шаховим самоізолювались.

“Не всі (були на засіданні, – ред.). І не всі навіть спілкувалися з паном Шаховим. Принаймні пан Андрійович (нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович, – ред.) і пан Прощук (нардеп від “СН” Едуард Прощук, – ред.) не спілкувалися. Вони відійшли із засідання комітету раніше”, – розповів Бондаренко.

Юлія Овчиннікова, в свою чергу, підтвердила в коментарі одному з телеканалів, що прийняла рішення самоізолюватись.

Відомо, що чергове засідання комітету мало відбутися сьогодні, 18 березня, але було перенесено.

При цьому, Апарат Верховної Ради України спільно з Міністерством охорони здоров’я України вживає відповідних заходів щодо дезінфекції та відстеження можливого поширення вірусу. Зокрема, будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи в комітетах, в роботі яких брав участь Сергій Шахов. Зокрема, йдеться про екологічний комітет.

Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, з 8 по 11 березня побував у Франції. Сам нардеп повідомив, що перебуває вдома, на карантині і почувається нормально.

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