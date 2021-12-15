Народний депутат України від партії "Наш Край", член позафракційної групи "Довіра" Сергій Шахов з трибуни заявив, що ті, хто зробив щеплення проти коронавірусу, іноді важче хворіють на цю хворобу, ніж не щеплені.

Про це він заявив з трибуни під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Своїм виступом нардеп захищав лікарку з Миколаївської області, якій МОЗ влаштував перевірку і оштрафував на 40 тис. грн.

“Ви ж розумієте, що щеплення не захищає повністю кожну людину, а навіть ті, хто щепився, той хворіє ще гірше! Може захворіти навіть на COVID-19”, – заявив Шахов.

Схожий міф #Буквам уже розвінчував реаніматолог з тимчасового інфекційного стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні Олексій Єрємєєв:

“Приблизно у 10% випадків ви можете захворіти. Але у таких людей хвороба протікає у легкій формі. Жодного вакцинованого у мене в реанімації немає. І серед померлих людей жодного вакцинованого у нас не було. Тобто, вакцина на 100% не захищає, але допомагає уникнути важного перебігу хвороби”.