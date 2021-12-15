Про це він заявив з трибуни під час пленарного засідання Верховної Ради України.
Своїм виступом нардеп захищав лікарку з Миколаївської області, якій МОЗ влаштував перевірку і оштрафував на 40 тис. грн.
“Ви ж розумієте, що щеплення не захищає повністю кожну людину, а навіть ті, хто щепився, той хворіє ще гірше! Може захворіти навіть на COVID-19”, – заявив Шахов.
Схожий міф #Буквам уже розвінчував реаніматолог з тимчасового інфекційного стаціонару Черкаської міської інфекційної лікарні Олексій Єрємєєв:
“Приблизно у 10% випадків ви можете захворіти. Але у таких людей хвороба протікає у легкій формі. Жодного вакцинованого у мене в реанімації немає. І серед померлих людей жодного вакцинованого у нас не було. Тобто, вакцина на 100% не захищає, але допомагає уникнути важного перебігу хвороби”.
- Нагадаємо, що народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов на початку епідемії заявив, що до створення коронавірусу COVID-19 причетна Велика сімка — США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада.
- Також він був першим нардепом, який захворів на коронавірус після відпочинку в Італії.