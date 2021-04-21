Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко, який поїхав у Білорусь в гості до Олександра Лукашенка, "з точки зору закону не порушив нічого".

Про це заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на телеканалі “Україна24”.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

“Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію – поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент (Лукашенко, – ред.) депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватись з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план щодо Донбасу – взагалі Шевченко до цього не має жодного стосунку. Я вважаю, що це більше порушення (за порушення Тищенка – ред.). Пан Тищенко має нести адміністративну і політичну відповідальність. Що стосується пана Шевченка – ну це взагалі неприйнятно”, – заявив Арахамія.

Зазначимо, що 12 лютого Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко.

Крім того, 10 серпня минулого року Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за “душевне ставлення до України”. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня в країні спалахнули протести.

У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.

Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.

20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.