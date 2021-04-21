Про це заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія на телеканалі “Україна24”.
Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
“Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію – поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент (Лукашенко, – ред.) депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, бо це депутат від партії влади. Він почав спілкуватись з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план щодо Донбасу – взагалі Шевченко до цього не має жодного стосунку. Я вважаю, що це більше порушення (за порушення Тищенка – ред.). Пан Тищенко має нести адміністративну і політичну відповідальність. Що стосується пана Шевченка – ну це взагалі неприйнятно”, – заявив Арахамія.
Зазначимо, що 12 лютого Шевченко побував у Білорусі на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко.
Крім того, 10 серпня минулого року Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за “душевне ставлення до України”. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня в країні спалахнули протести.
У жовтні минулого року Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було зазначено 44 особи.
Європейський Союз у листопаді офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
20 листопада Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників. У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.
- 25 лютого цього року Європейський союз на рік подовжив санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.