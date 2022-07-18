Народний депутат Євген Шевченко, якого 18 липня, депутати змусили вийти з зали Верховної Ради через те, що він був одягнений у військову форму, заявив, що є розвідником. Посвідчення Головного управління розвідки Міноборони України він надав проросійському виданню "Страна".

Про це йдеться у публікації видання та у дописі нардепа від “ЄС” Володимира Ар’єва.

У парламенті до Євгена Шевченка виникли претензії, бо він був вдягнений у камуфляж. Народні депутати зазначили, що форму мають право носити лише військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, встановлених законодавством України.

За словами Ар’єва, ображений нардеп таки перевдягнувся, але після пішов до ватної журналістки Крюкової у видання “Страна”. Там він показав начебто дійсне посвідчення ГУР МО з особистим номером, зауваживши, що є розвідником.

Шевченко наголосив, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) залучило його до спеціальної операції.

Нардеп Ар’єв зазначив, що справжній співробітник спецслужб ніколи так не зробить. Бо є певні правила і закони, які охороняють таку професію.

“А от звідки у проросійського Шевченка це посвідчення, хто йому це видав і навіщо — це окреме питання. Його варто поставити. На часі”, – написав представник “ЄС”.

Євген Шевченко у 2021 році самовільно прилетів до Мінська на зустріч із самопроголошеним Лукашенком. Тоді він заявляв, що більше третини українців нібито хотіли бачити його своїм президентом. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував поїздку і додав, що нардеп не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.

Читайте також: “Месники”, яких ми обрали. Як “слугу” Шевченка за борги судили

23 травня того ж року, коли затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко похвалив Лукашенка.

7 жовтня позафракційний народний депутат не зміг чітко відповісти на запитання про окупацію Росією півострова Крим. Тоді він зробив неоднозначну заяву, сказавши, що Україні необхідно “змінювати курс” і “думати про економіку”

9 листопада 2021 року він планував приїхати до окупованого Донецька, щоб розпочати діалог з бойовиками, які, за його словами, є “нашими людьми”. Тих, хто планував йому розповісти про легітимізацію терористів, він назвав “упоротими порадниками”.

Коли його виключили з фракції “Слуга народу” — він подякував. У тому ж дописі він наголосив, що Україна має дружити з Олександром Лукашенком, бо Білорусь нібито є “стратегічним партнером”, а стабільність сусідньої держави є запорукою спокою України.

Також нардеп хвалив статтю російського президента Володимира Путіна про “єдність росіян і українців”. Він назвав її “баченням майбутнього”.