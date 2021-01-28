Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич вважає, що COVID-вакцини Pfizer і Moderna нібито "втручаються в ДНК і РНК" людини.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідну заяву нардеп сьогодні зробив з трибуни Верховної Ради. Це сталося під час розгляду законопроєкту, яким дозволяється реєструвати вакцини проти коронавірусу COVID-19 до завершення клінічних досліджень.

У якийсь момент на трибуну вийшов Нестор Шуфрич і почав агітувати за російську вакцину “Супутник V”, говорити про її “безпечність”. Як приклад нардеп навів Угорщину, яка вирішила закупити вакцину у РФ.

“Вчора був тут (в Україні, – ред.) з офіційним візитом міністр закордонних справ Угорщини (Петер Сійярто, – ред.). 2 млн доз на 10 млн населення: Угорщина підписала контракт з Росією на поставку “Супутника V”. Вони (угорці, – ред.) ще не регламентували у себе використання Sinovac – у них є сумніви в ефективності китайської вакцини. Нас сьогодні хочуть прищепити вакциною, яка ще не дуже сприймається в світі (мова йде про Sinovac, – ред.), і ми ще навіть не знаємо, коли і як. З іншого боку, вакцина, яка вже зараз подана на реєстрацію і використовується в Сербії, в Угорщині. Німеччина починає реєструвати “Супутник V”. Ми її не визнаємо тільки тому, що вона російська. Сьогодні запропонована можливість виготовляти її в Україні”, – заявив Шуфрич.

Він висловив думку, що виготовлення “Супутника” в Україні – “дійсно в інтересах наших громадян”.

Шуфрич також заявив, що “Супутник V” виготовлений “на принципах радянського зрозумілого щеплення” (дослівно – “на принципах советской понятной прививки”), а при виробництві Moderna, і Pfizer нібито використовуються технології “з втручанню в РНК і ДНК”.

“Я сьогодні за те, щоб в Україні була будь-яка ефективна вакцина. “Супутник V” виготовлений на принципах, які нам знайомі, на принципах “советской понятной прививки”. А інші – й Moderna, і Pfizer – це вже новітні технології з втручання в РНК і ДНК, і ми не знаємо, як вони будуть діяти остаточно в майбутньому”, – оголосив Шуфрич.

Наприкінці свого виступу нардеп повідомив, що “буде вакцинуватися в Будапешті “Супутником V”, як і його сім’я.

Чи правдива заява Шуфрича?

Варто зазначити, що заява нардепа про вакцини Pfizer і Moderna не відповідає дійсності.

Особливістю цих вакцин є те, що вони є РНК-вакцинами.

Так, зазвичай у вакцинах використовують ослабленого збудника хвороби або його частину, які вводяться в організм і провокують вироблення антитіл (“навчають” організм боротися зі збудником).

Технологія Pfizer і Moderna пропонує використовувати не вірус або його частину, а фрагмент матричної РНК, поміщений у ліпідну оболонку (так звану наночастинку). Йдеться про генетичний матеріал збудника хвороби – коронавірусу.

Матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК), потрапляючи в організм людини, провокує клітини відтворювати білок коронавірусу, за допомогою якого він проникає в клітини. Ця РНК вчить імунітет боротися з інфекцією, створюючи імунну пам’ять.

Тобто коли вакцинна РНК потрапляє в клітину, клітинні механізми синтезу білків продукують закодований у РНК білок. Цей білок діє як антиген: його виявляє імунна система організму і навчається на ньому (формується імунітет).

Надалі, при потраплянні в організм патогена, імунна система розпізнає його за вже відомим білком і знищує інфекцію, не даючи розвинутися захворюванню.

Відтак, якщо говорити про вакцини Pfizer і Moderna, то мова йде не про “втручання в РНК і ДНК”, а про введення в організм генетичного матеріалу вірусу (мРНК), який сприяє формуванню імунітету.

Варто зазначити, що використання вакцин Pfizer і Moderna вже схвалили ряд країн світу, в тому числі США і держави-члени Євросоюзу.

Крім того, використання Pfizer схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.