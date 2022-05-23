Про це він заявив у коментарі “Радіо Свобода“.
Шуфрич відправив світлину на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.
Нардеп наголосив, що фото зроблене сьогодні, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.
16 травня Нестор Шуфрич повідомив, що перебуває за кордоном з метою проходження лікарської консультації для дитини та відвідин двох країн ЄС. У виданні “Бабель”, посилаючись на власні джерела в ОПЗЖ, зазначили, що нардеп виїхав до Угорщини до трьох малолітніх дітей, що дозволено законом. В ОПЗЖ підтвердили, що Шуфрич перебуватиме за кордоном тиждень та повернеться до наступного пленарного засідання Верховної Ради.
- Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій”. Він набуде чинності наступного дня після його опублікування.
- Раніше у Верховній Раді України створили депутатську групу “Платформа за життя та мир” на чолі з Юрієм Бойком. До групи увійшли народні депутати від партії ОПЗЖ “Опозиційна платформа — За життя”, яка тимчасово зупинила свою діяльність.
- 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.