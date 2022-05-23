Народний депутат України Нестор Шуфрич повідомив, що повернувся в Україну. Раніше депутат зазначав, що виїхав за кордон з метою проходження лікарської консультації для дитини.

Про це він заявив у коментарі “Радіо Свобода“.

Шуфрич відправив світлину на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.

Нардеп наголосив, що фото зроблене сьогодні, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.

16 травня Нестор Шуфрич повідомив, що перебуває за кордоном з метою проходження лікарської консультації для дитини та відвідин двох країн ЄС. У виданні “Бабель”, посилаючись на власні джерела в ОПЗЖ, зазначили, що нардеп виїхав до Угорщини до трьох малолітніх дітей, що дозволено законом. В ОПЗЖ підтвердили, що Шуфрич перебуватиме за кордоном тиждень та повернеться до наступного пленарного засідання Верховної Ради.