Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар звернулася з депутатським зверненням до Міністерства юстиції, в якому просить пояснити, на які норми посилається відомство при конфіскації домашніх тварин, як "майна".

Про це Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в Facebook.

“У міністра юстиції хотілося б запитати, звичайно, як би відчував себе він, якби його собаку забрали з дому за борги. Але поки запитала, які саме норми вони використовують для вилучення домашніх тварин, як “майна” і головне, де і як їх містять. За результатами напишемо зміни в закони. Тому що після таких історій все більше думаю, як собаки краще від людей “, – написала Сюмар.

Зокрема, на сайті системи електронних торгів арештованим майном з’явилися оголошення про продаж породистих собак. 22 травня на торги було виставлено “лот” – піт-буль 2015 народження зі стартовою ціною 112,50 грн. 25 травня – 2-річна східноєвропейська вівчарка зі стартовою ціною 1300 грн.

Міністр юстиції Денис Малюська написав Facebook, що це – маніпуляція, і собак відібрали нема за борги.

“Суд постановив собаку конфіскувати. Мова не йде про продаж за борги”, – написав малюська.