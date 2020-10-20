Про це йшлося під час її виступу з трибуни парламенту.

Сюмар засудила Зеленського за згадки про здобутки революцій 2004 та 2014 років, оскільки він, за її словами, не мав до них жодного стосунку.

“Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись. Який розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він! Де він тоді був? Він членом грав на роялі тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни”, — сказала вона.

Також нардепка наголосила, що у своєму виступі президент мав приділити увагу тому, куди рухається країна, що буде з українською армією тощо, проте він приділив увагу іншому.

“Президент мав тут сказати, куди рухається країна – вона рухається в Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла і простоює зараз. Президент мав сказати, що відбувається з армією – це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, її вся країна будувала останні 6 років”, — зазначила вона.

Депутатка також засудила Зеленського за те, що він критикує дії влади у 2014 році, хоча сам ніколи не звільняв українських територій.

“Він каже до країни на “ти”, я теж скажу. Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік – ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив!”, — додала вона.

За словами Сюмар, президент привласнює здобутки, до яких не має стосунку, та говорить про силові структури, які використовує проти опозиції