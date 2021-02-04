Про це свідчать дані його декларації на сайті Нацагентства із запобігання корупції.
Виграш він отримав в один день, 26 січня 2021 року, від шести різних фірм: Західний трейд, Київський трейд, Дніпровський трейд, Прикарпатський трейд, Подільський трейд і Айлот.
За даними YouControl, у перших п’яти один і той самий бенефіціар, зазначено, що серед їх видів діяльності – “організація інших видів відпочинку та розваг”.
Шоста фірма також займається “організацією азартних ігор”.
Павлюк – заступник глави комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.
Півроку тому Павлюк вже декларував подібні виграші в лотерею. Тоді сума склала 900 тисяч гривень.
- Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.