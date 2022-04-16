Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов заявив, що повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини через роботу з виборцями та власний бізнес. Водночас журналістам депутат розповів, що спілкувався з російськими військовослужбовцями, однак запевнив, що не співпрацював з ними.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook та у коментарі для “Радіо Свобода”.

Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Олексій Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 – ред.) та в якому проживає, депутат спершу повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня.

У коментарі журналістам “Радіо Свобода” депутат пояснив, чому вирішив повернутися.

“Мій округ тут, мій бізнес тут, у мене все тут”, – зауважив депутат і додав, що є “проукраїнським політиком”.

Він зазначив, що за нього проголосувало 25 тисяч громадян, тому кидати їх напризволяще нардеп вважає неправильним. Ковальов додав, що на тимчасово окупованих територіях треба підтримувати український товар.

“Також у нас багато бізнесу, який оформлений, звичайно, не на мене, на моїх родичів і так далі. Ви розумієте, почалися мародерства в перші дні. З магазинів, складів, офісів різні матеріали були вкрадені”, – додав нардеп.

Ковальов ствердив, він перебував у Києві до 28 лютого, після чого протягом двох тижнів добирався додому на Херсонщину через міста Кропивницький та Миколаїв. Він розповів журналістам, що українські військові на блокпосту попереджали його про небезпеку виїзду в бік Херсону.

Його попередили, що є загроза життю і здоровʼю після чого нардеп поїхав через Станіслав, а 12 квітня, за словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові.

“Було проведено обшук у мене в будинку на наявність зброї чи якихось агітаційних матеріалів. Нічого не знайшли. Після цього вони в мене залишилися в будинку. Після спілкування поїхали. Вони не запитували контактні дані чи номери телефонів. Можливо, наскільки мені відомо – це стандартна процедура, яку вони роблять зараз з усіма представниками органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Тобто когось забирають на 20 діб, когось на 3 доби, когось не забирають – у кожного різна ситуація”, – розповів Ковальов.

На запитання журналістів, чи не боїться він, що його можуть взяти в полон і обмінювати потім на російських військовополонених, відповів, що “страх є у всіх, ніхто не хоче побувати у полоні, але це життя”.

“Я не зраджував інтересів держави. В будь-який момент я можу повернутися і надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу. Плюс я не маю доступу до секретних даних. За час роботи у Верховній Раді я не отримував доступу, тому не знаю, що я можу повідомити саме російським військам”, — констатував нардеп.

Олексій Ковальов підтвердив, що на Херсонщині у всіх громадян – проукраїнська позиція. Також наголосив, що у Херсоні бракує ліків, дорогі харчі, однак гривня залишається в обігу попри окупаційний режим. Водночас Ковальов також не виключає, що приїде до Верховної Ради після Великодніх свят.