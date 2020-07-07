Про це повідомляють #Букви.
Так, під час прямого ефіру Верещук заявила: “Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом або можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року – ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі”.
Ця заява викликала здивування і обурення з боку п’ятого президента Петра Порошенка: “Ви брешете!”
Ірина Верещук зажадала від Порошенка взяти свої слова назад.
Під час рекламного перерви, коли глядачі вже не бачили і не чули цієї розмови, Ірина Верещук заявила, що взяла інформацію про “привітання Путіна” з сайту українського телеканалу “24 канал”, а ті в свою чергу посилалися на заяву прессекретаря Дмитра Пєскова. Але під час прямого ефіру Ірина Верещук не говорила, що джерелом фейку є саме прессекретар російського президента.
“Я вам показую гібридну війну. Я взяла “24 канал” і читаю чітко: “Порошенко привітав Путіна з Днем Росії”. Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков. Нехай тепер пояснять (вказуючи на Порошенка)”.
У відповідь Петро Порошенко вказав, що першоджерелом фейку був саме прессекретар Путіна, але на це Верещук відповіла: “І що?”
“Чому ви (в ефірі) не сказали, що про це повідомив прессекретар Путіна? “24 канал” цитує російського президента. Це ваша маніпуляція”, – заявив Петро Порошенко.
У відповідь Верещук парирувала: “Ні, це ви мініпулятор, ви провокатор. Де на сайті Президента України спростування?”
Петро Порошенко: “Ось зайдіть і подивіться!”.
“Коли CNN повідомляв, щось з посиланням на Усаму бен Ладена, то це не означає, що слова Усами бен Ладена правдиві. Вони просто цитують слова Усами бен Ладена – вказують джерело інформації”, – заявив ведучий Вадим Карп’як.
“Правильно. І як тоді діє президент тієї країни?” – запитала Верещук.
“А ось ніяк. В Америці він точно не реагує”, – відповів ведучий.
“Ну тоді все – Порошенко все правильно зробив”, – відповіла нардеп від “Слуги народу”.
Дійсно, 12 червня 2014 року інформацію про привітання Путіна з боку Порошенка поширювали ряд українських ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Офіційний Київ не писав про таке поздоровлення, але повідомлялося, що Петро Порошенко висловив протест президенту Росії.
- Нардеп від “Слуги народу” Ірина Верещук, пославшись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента Украині Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії.