Народний депутат "Слуги народу" Ірина Верещук після прямого ефіру програми "Свобода слова" на ICTV визнала, що свідомо використала інформацією про те, що президент Петро Порошенко "вітав Володимира Путіна з Днем Росії в 2014-му".

Про це повідомляють #Букви.

Так, під час прямого ефіру Верещук заявила: “Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом або можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року – ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі”.

Ця заява викликала здивування і обурення з боку п’ятого президента Петра Порошенка: “Ви брешете!”

Ірина Верещук зажадала від Порошенка взяти свої слова назад.

Під час рекламного перерви, коли глядачі вже не бачили і не чули цієї розмови, Ірина Верещук заявила, що взяла інформацію про “привітання Путіна” з сайту українського телеканалу “24 канал”, а ті в свою чергу посилалися на заяву прессекретаря Дмитра Пєскова. Але під час прямого ефіру Ірина Верещук не говорила, що джерелом фейку є саме прессекретар російського президента.

“Я вам показую гібридну війну. Я взяла “24 канал” і читаю чітко: “Порошенко привітав Путіна з Днем Росії”. Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков. Нехай тепер пояснять (вказуючи на Порошенка)”.

У відповідь Петро Порошенко вказав, що першоджерелом фейку був саме прессекретар Путіна, але на це Верещук відповіла: “І що?”

“Чому ви (в ефірі) не сказали, що про це повідомив прессекретар Путіна? “24 канал” цитує російського президента. Це ваша маніпуляція”, – заявив Петро Порошенко.

У відповідь Верещук парирувала: “Ні, це ви мініпулятор, ви провокатор. Де на сайті Президента України спростування?”

Петро Порошенко: “Ось зайдіть і подивіться!”.

“Коли CNN повідомляв, щось з посиланням на Усаму бен Ладена, то це не означає, що слова Усами бен Ладена правдиві. Вони просто цитують слова Усами бен Ладена – вказують джерело інформації”, – заявив ведучий Вадим Карп’як.

“Правильно. І як тоді діє президент тієї країни?” – запитала Верещук.

“А ось ніяк. В Америці він точно не реагує”, – відповів ведучий.

“Ну тоді все – Порошенко все правильно зробив”, – відповіла нардеп від “Слуги народу”.

Дійсно, 12 червня 2014 року інформацію про привітання Путіна з боку Порошенка поширювали ряд українських ЗМІ з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Офіційний Київ не писав про таке поздоровлення, але повідомлялося, що Петро Порошенко висловив протест президенту Росії.