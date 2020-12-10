Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар сказав, що в нього померла старша донька.

Про це він написав у Facebook.

“У нашу сім’ю прийшла біда. Наша старша донька Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами. Я дуже прошу всіх поставитись з розумінням і поважати право нашої сім’ї на приватне життя… Я повинен бути з сім’єю, моєю дружиною і дітьми. Ми хочемо це прожити наодинці”, – написав нардеп.

Вадиму Столару 38 років. В декларації в нього вказана дружина Інна Майструк та діти – Єва, Джемма, Давід та Діана. Діана 2001 року народження.

Раніше #Букви з посиланням на джерело повідомляли, що у нардепа померла донька.