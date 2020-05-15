Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко в Facebook.
На фото видно, що Тищенко носить пристрій японського виробника Air Doctor.
“Микола Тищенко користується пристроєм під назвою” air doctor “. Що це? Це такий бейдж, який ти вішаєш собі на груди і він нібито повинен захистити тебе від коронавірусу. Це не просто смішно, але і неймовірно сумно”, – написав нардеп.
Гончаренко зазначив, що цей “блокатор вірусу” може бути небезпечний для здоров’я.
“Мало того, що це лохотрон, так ще й може бути небезпечно для здоров’я. У цьому бейджі є діоксид хлору. За твердженням вчених із США і Великобританії, діоксид хлору викликає подразнення очей, носа, біль в горлі, почуття здавленості в грудях, головний біль, підвищену температуру, дихання зі свистом, прискорене серцебиття і сплутаність свідомості. Як подумаю, хто керує нашою країною, стає просто страшно”, – підкреслив політик.
Нардеп нагадав, що в квітні такий спеціальний значок – “блокатор вірусу” – почав носити прес-секретар президента країни-окупанта РФ Дмитро Пєсков. Потім він заразився коронавірусом і 12 травня разом з дружиною був госпіталізований з пневмонією.
#Букви звернулися за коментарем до нардепа Тищенко, але він поки не відповів на питання.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.
- Журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко своєю чергою запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою до ресторану “слуги” Тищенка.