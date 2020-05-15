Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко в Facebook.

На фото видно, що Тищенко носить пристрій японського виробника Air Doctor.

“Микола Тищенко користується пристроєм під назвою” air doctor “. Що це? Це такий бейдж, який ти вішаєш собі на груди і він нібито повинен захистити тебе від коронавірусу. Це не просто смішно, але і неймовірно сумно”, – написав нардеп.

Гончаренко зазначив, що цей “блокатор вірусу” може бути небезпечний для здоров’я.

“Мало того, що це лохотрон, так ще й може бути небезпечно для здоров’я. У цьому бейджі є діоксид хлору. За твердженням вчених із США і Великобританії, діоксид хлору викликає подразнення очей, носа, біль в горлі, почуття здавленості в грудях, головний біль, підвищену температуру, дихання зі свистом, прискорене серцебиття і сплутаність свідомості. Як подумаю, хто керує нашою країною, стає просто страшно”, – підкреслив політик.

Нардеп нагадав, що в квітні такий спеціальний значок – “блокатор вірусу” – почав носити прес-секретар президента країни-окупанта РФ Дмитро Пєсков. Потім він заразився коронавірусом і 12 травня разом з дружиною був госпіталізований з пневмонією.

#Букви звернулися за коментарем до нардепа Тищенко, але він поки не відповів на питання.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.