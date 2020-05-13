Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.
На запитання, чи правді Зеленський говорив із ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи “Велюру” у карантин, Тищенко сказав: “З президентом? Про “Велюр”? Ви жартуєте зараз?”.
За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.
“У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем…
В даному випадку мої всі розмови пов’язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так”, – сказав Тищенко.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.
- Журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко своєю чергою запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою до ресторану “слуги” Тищенка.