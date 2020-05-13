Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" із президентом Володимиром Зеленським після скандалу із його рестораном "Велюр".

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

На запитання, чи правді Зеленський говорив із ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи “Велюру” у карантин, Тищенко сказав: “З президентом? Про “Велюр”? Ви жартуєте зараз?”.

За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.

“У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем…

В даному випадку мої всі розмови пов’язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так”, – сказав Тищенко.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів “жорстку розмову” з нардепом від “Слуги народу” Миколою Тищенком з приводу працюючого в умовах карантину ресторану “Велюр”.