Народний депутат Олександр Трухін, який раніше визнав свою провину щодо пропозиції хабаря, написав заяву про складання депутатського мандата.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він опублікував заяву Трухіна. Також Железняк додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний комітет Верховної Ради, і зала розгляне її на найближчому засіданні.

Зауважимо, що у 2019 році Трухіна обрали депутатом ВР 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №40 у Дніпропетровській області. Вже у лютому 2022 року його виключили з партії.

Раніше Трухін пішов на угоду зі слідством, визнавши, що пропонував хабар поліціянту. Його зобов’язали сплатити штраф.

Згідно з документом, Трухін зобов’язаний сплатити:

6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил, зокрема, на UNITED24 та “Армію дронів”;

68 тисяч гривень штрафу (максимальна сума за статтею, яку інкримінують Трухіну).

Заставу, яку депутат вніс під час слідства, теж перерахують на ЗСУ. Йдеться про 49,6 тисячі гривень.