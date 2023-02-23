Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Він опублікував заяву Трухіна. Також Железняк додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний комітет Верховної Ради, і зала розгляне її на найближчому засіданні.
Зауважимо, що у 2019 році Трухіна обрали депутатом ВР 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №40 у Дніпропетровській області. Вже у лютому 2022 року його виключили з партії.
Раніше Трухін пішов на угоду зі слідством, визнавши, що пропонував хабар поліціянту. Його зобов’язали сплатити штраф.
Згідно з документом, Трухін зобов’язаний сплатити:
- 6 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил, зокрема, на UNITED24 та “Армію дронів”;
- 68 тисяч гривень штрафу (максимальна сума за статтею, яку інкримінують Трухіну).
Заставу, яку депутат вніс під час слідства, теж перерахують на ЗСУ. Йдеться про 49,6 тисячі гривень.
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