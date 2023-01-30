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Нардеп Трухін вкотре пропустив засідання ВАКС щодо справи про хабар: виявилося, що він у закордонному відрядженні

30 січня у Вищому антикорупційному суді відбулось засідання у справі про пропозицію хабаря народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним на місці ДТП. Проте Трухін не з'явився на засідання суду, це вже вдруге.

Понеділок, 30 січня 2023, 20:10
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Про це інформує Центр протидії корупції.

Захист Трухіна переконував, що народний обранець “перебуває у службовому відрядженні”, котре “пов’язане зі зміцненням обороноздатності країни”. Тож саме тому адвокат закликав не розголошувати деталі.

Щобільше, відрядження Трухіна закінчується 12 лютого. Водночас захист не надав відповідного розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Натомість адвокат депутата додав, що наступне відрядження у Трухіна вже заплановано на 14 лютого (День всіх закоханих) в Одесі.

Проте, у ЦПК звернули особливу увагу на позицію прокурора САП Дениса Демківа, котрий висловив переконання, що у нардепа були “вагомі підстави”.

Враховуючи, що у нас війна і, як слушно зауважили судді щодо останніх скандалів із виїздами чиновників за кордон, то я впевнений, що підстави у Трухіна були вагомі, і тому я не думаю, що тут є якась проблема”.

ВАКС переніс засідання на 15 лютого.

На початку січня підозрюваний не відвідував судові засідання, оскільки “хворів і був на лікарняному”.

Раніше, наголосили у ЦПК, Трухін був помічений на світлині з місця передачі Україні тіл загиблих добровольців. Згодом нардеп займався розвантаженням гуманітарки у Херсоні. У квітні 2022 року Трухін заснував благодійний фонд свого імені, який має 18 підписників у Telegram.

Справа Трухіна: що передувало?

Аварія за участю автівки нардепа від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. У повідомленнях також мовилося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких двоє дітей, голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Пізніше новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося. Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Натомість згодом народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не причетний до ситуації з видаленням новин з видань. За словами Трухіна, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища. Проте Трухін відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Зазначимо, що Трухін впродовж десяти днів не давав публічних коментарів стосовно  ДТП, яка сталася за його участі 23 серпня в Дарницькому районі Києва. Однак пізніше він порушив мовчання й розповів свою версію подій. Нардеп підтвердив, що був на місці аварії й не планував цього приховувати. За його словами, під час інциденту він сильно вдарився головою. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

Трухін запевнив, що водії всіх транспортних засобів пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Пізніше канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це єдине відео, яке є у відкритому доступі та яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Народний депутат Олександр Трухін після скоєної ДТП на Бориспільському шосе під Києвом намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Коли почали з’ясовувати, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП, чоловік, схожий на нардепа Трухіна, почав говорити, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу. Чоловік почав вмовляти поліціянта відпустити його:

“Давай я тихенько в ліс піду”, “Потім знайдемося, я тобі віддячу”, а також обіцяв “замовити за Петрика слівце перед Денисом” (Денис Монастирський, голова МВС – ред.).

Окрім того, нардеп запропонував принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч, але не зазначив конкретну грошову одиницю.

У грудні 2022 року обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Трухіна за спробу підкупу патрульних поліції на Бориспільській трасі поблизу Києва Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду.

Теги: ВАКС, засідання суду, ігнорування засідань суду, справа про хабар, Трухін, нардеп

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