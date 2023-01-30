Нардеп Трухін вкотре пропустив засідання ВАКС щодо справи про хабар: виявилося, що він у закордонному відрядженні

30 січня у Вищому антикорупційному суді відбулось засідання у справі про пропозицію хабаря народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним на місці ДТП. Проте Трухін не з'явився на засідання суду, це вже вдруге.

Про це інформує Центр протидії корупції.

Захист Трухіна переконував, що народний обранець “перебуває у службовому відрядженні”, котре “пов’язане зі зміцненням обороноздатності країни”. Тож саме тому адвокат закликав не розголошувати деталі.

Щобільше, відрядження Трухіна закінчується 12 лютого. Водночас захист не надав відповідного розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Натомість адвокат депутата додав, що наступне відрядження у Трухіна вже заплановано на 14 лютого (День всіх закоханих) в Одесі.

Проте, у ЦПК звернули особливу увагу на позицію прокурора САП Дениса Демківа, котрий висловив переконання, що у нардепа були “вагомі підстави”.

Враховуючи, що у нас війна і, як слушно зауважили судді щодо останніх скандалів із виїздами чиновників за кордон, то я впевнений, що підстави у Трухіна були вагомі, і тому я не думаю, що тут є якась проблема”.

ВАКС переніс засідання на 15 лютого.

На початку січня підозрюваний не відвідував судові засідання, оскільки “хворів і був на лікарняному”.

Раніше, наголосили у ЦПК, Трухін був помічений на світлині з місця передачі Україні тіл загиблих добровольців. Згодом нардеп займався розвантаженням гуманітарки у Херсоні. У квітні 2022 року Трухін заснував благодійний фонд свого імені, який має 18 підписників у Telegram.