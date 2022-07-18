Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на вихідних прибув до Парижа. Він відвідав благодійний вечір Charity Dinners, де збирали кошти для Збройних сил України.

Про це повідомив проєкт міжнародного фонду “Way of peace” в Instagram.

Публікація з Миколою Тищенка з Парижу з’явилася вчора. Він був поруч зі співачкою Тіною Кароль. 9 липня він зазначав, що планував приїхати до Парижу на вихідні.

“Вже днями я передам військовим автівки, які були придбані після нашої першої благодійної вечері. Авто перевірені, пофарбовані та пройшли спец. підготовку, необхідну для надійної роботи на фронті”, — заявив нардеп в Facebook.

На благодійному вечорі були присутні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський з “Майстер Шефу”. Серед страв представили український борщ, який нещодавно став об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. З цього приводу Україну привітала постійна представниця Франції при ЮНЕСКО Вероніка Роже-Лакан.

Благодійні збори Charity Dinners відбулися за підтримки Міністерства закордонних справ України. Проєкт міжнародного фонду має на меті не тільки збори для ЗСУ. Зокрема під час вечора знайомили світ з українською культурною та історичною спадщиною.

Також проєкт має на меті не дати світові забути, що війна в Україні не скінчилася. У межах кожної благодійної вечері проходив аукціон з цінними лотами.

“Перша вечеря у Празі зібрала 2.2 млн грн, а збір у Парижі за 2 години склав майже 5 000 000 грн!” — підписала публікацію українська співачка Санта Дімопулос.

Наступна благодійна вечеря відбудеться 16 серпня на південному узбережжі Франції. Планується, що захід відвідає український співак MONATIK.