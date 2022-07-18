Про це повідомив проєкт міжнародного фонду “Way of peace” в Instagram.
Публікація з Миколою Тищенка з Парижу з’явилася вчора. Він був поруч зі співачкою Тіною Кароль. 9 липня він зазначав, що планував приїхати до Парижу на вихідні.
“Вже днями я передам військовим автівки, які були придбані після нашої першої благодійної вечері. Авто перевірені, пофарбовані та пройшли спец. підготовку, необхідну для надійної роботи на фронті”, — заявив нардеп в Facebook.
На благодійному вечорі були присутні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський з “Майстер Шефу”. Серед страв представили український борщ, який нещодавно став об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО. З цього приводу Україну привітала постійна представниця Франції при ЮНЕСКО Вероніка Роже-Лакан.
Благодійні збори Charity Dinners відбулися за підтримки Міністерства закордонних справ України. Проєкт міжнародного фонду має на меті не тільки збори для ЗСУ. Зокрема під час вечора знайомили світ з українською культурною та історичною спадщиною.
Також проєкт має на меті не дати світові забути, що війна в Україні не скінчилася. У межах кожної благодійної вечері проходив аукціон з цінними лотами.
“Перша вечеря у Празі зібрала 2.2 млн грн, а збір у Парижі за 2 години склав майже 5 000 000 грн!” — підписала публікацію українська співачка Санта Дімопулос.
Наступна благодійна вечеря відбудеться 16 серпня на південному узбережжі Франції. Планується, що захід відвідає український співак MONATIK.
- Нагадаємо, український гурт “Танок на майдані Конґо” опублікував кліп і пісню, присвячені окупованому росіянами місту Енергодар Запорізької області та іншим окупованим містам.
- На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко. Французький дім моди прагнув зауважити на “великому бажанні відродження” співпрацею з українкою в час повномасштабної війни. Роботи київської художниці стали центром оди Марії Грації К’юрі до дерева життя.