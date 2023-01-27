Народний депутат, нещодавно виключений з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що раніше запланована зустріч 27 січня з українцями у Таїланді, а також візит до цієї країни були нібито завданням, якн поставили нардепам. Крім того, він запевнив, що продовжуватиме це "відрядження", попри критику.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, у грудні 2022 року народним депутатам фракції “Слуга народу” буцімто поставили завдання – “розвивати дружні взаємовідносини в напрямку Азії та Африки”.

“Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники – в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна, і ми лише виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої зустрічі – офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В’єтнамом”, – йдеться в повідомленні нардепа.

Тищенко додав, що “за наказом вищого керівництва Азійський напрямок наразі є одним з пріоритетних”.

Він запевнив, що й надалі продовжить “чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандувачем задачі”.

“Відрядження” Тищенка продовжиться, адже, як він запевнив, діє виключно в інтересах України. Також пообіцяв повернутися “з позитивним результатом для країни”.

ДОВІДКА. 27 січня народний депутат України від партії “Слуга народу” Микола Тищенко планував провести зустріч в Таїланді з представниками української громади. Соцмережі вибухнули обуренням, оскільки, ймовірно, ресторатор вже певний час перебуває там під час повномасштабної війни. Окрім цього, нещодавно РНБО заборонила депутатам та посадовцям залишати межі України.

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що Тищенко насправді вже близько тижня знаходиться в Таїланді. А коли про це стало відомо загалу, вирішив “виправдатися”. Зрештою, голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія відреагував на поїздку Миколи Тищенка. Партія “Слуга народу” виключила нардепа зі своїх лав.

Згодом на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд посадовців за кордон без поважних причин.