Нардеп Устинова подала до суду на бездіяльність Рябошапки і його Офісу

Народна депутатка від фракції “Голосу” Олександра Устінова подала до Печерського районного суду Києва на бездіяльність Офісу генерального прокурора та його очільника Руслана Рябошапку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Подала до суду на бездіяльність Генерального прокурора та всього новоствореного “реформованого” Офісу Генпрокурора. Не знаю, як там з реформами, але з порушенням закону все, як і було раніше: чхати прокурорам на закони та навіть на Кримінальний процесуальний кодекс. За півтора місяці Офіс Генпрокурора так і не спромігся внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань нашу з Ольгою Стефанишиною заяву про погрози “відбити бошки” на нашу адресу, що прозвучали на засіданні парламентського комітету від представників фарммафії”, – йдеться в повідомленні.

Устінова наголосила, що за законом, Офіс Генпрокурора зобов’язаний зареєструвати заяву (внести в ЄРДР) протягом 24 годин.

“Минуло півтора місяці, і нам просто прислали відписку про те, що передають нашу заяву одне одному по колу, але не реєструють. Тобто — чхали прокурори і на закон, і на погрози, тоді як машина фармацевтичного лобіста і далі кожен день припаркована біля Міністерства охорони здоров’я на міністерській парковці, в’їзд до якої дозволено лише працівникам через шлагбаум”, – зазначила нардепка.

Вона додала, що запитувала щодо лобіста у міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

“До речі, питала в міністра Зоряни Скалецької — каже, що не бачила і нічого про це не знає. Прямо епідемія якась — глухоти, сліпоти й порушення законів. Отже, якщо прокурори відмовляються виконувати свою роботу, доведеться змусити їх це робити через суд”, – резюмувала Устінова.

Нагадаємо, раніше в партії “Голос” завили, що заступник директора фармкомпанії “ІнтерХім”, екс-радник голови МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак під час засідання комітету погрожував народним депутатам.

«Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атаб‘ю», – сказав Олександр Чумак, екс-радник (а по факту досі радник) міністра охорони здоров‘я Zoryana Skaletska, коли я представила законопроект 2089 про зниження цін на ліки в Україні сьогодні на Комітеті. Це так колишній працівник (чи досі працівник?) фармацевтичної компанії, який невідомо що робить в залі комітету, сидячи поряд із заступником міністра Андрієм Семиволосом, вказує, що треба робити з авторами законопроекту (тобто мною та Ustinova Alexandra). І дає команду дистриб‘юторам і фармвиробникам «валити» наш законопроект. З одного боку, це реально страшно, коли така людина прямо висловлює погрози. З іншого, я точно розумію, на який мозоль наступили ми з Сашею тим, хто хоче лишити ціни на ліки надвисокими в Україні. Напевно, через це Комітет сьогодні провалив наш законопроект 2089 і рекомендуватиме Раді відправити його на доопрацювання-тобто в утиль. Або члени Комітету, включно з Mihail Radutsky бояться, що їм повідривають бошки за реальні зміни на благо пацієнтів. Або… інших пояснень я не маю( Так от, шановні друзі. Я НЕ БОЮСЯ. Зміни, особливо в такій чутливій сфері, як охорона здоров‘я – це завжди важко.

Але це потрібно мільйонам українців, які сьогодні втридорога переплачують за ліки в наших аптеках. Тому дуже чекаю розгляду проекту закону в залі парламенту і сподіваюся, що там рука фарми не така всемогутня. Далі точно буде 😉 #ЗдоровяНаціїСмертьВорогам

#РеваншАстанавісь Опубликовано Ольгой Стефанишиной Среда, 27 ноября 2019 г.