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Нардеп Устинова подала до суду на бездіяльність Рябошапки і його Офісу

Народна депутатка від фракції “Голосу” Олександра Устінова подала до Печерського районного суду Києва на бездіяльність Офісу генерального прокурора та його очільника Руслана Рябошапку.

Середа, 15 січня 2020, 14:46

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Подала до суду на бездіяльність Генерального прокурора та всього новоствореного “реформованого” Офісу Генпрокурора. Не знаю, як там з реформами, але з порушенням закону все, як і було раніше: чхати прокурорам на закони та навіть на Кримінальний процесуальний кодекс. За півтора місяці Офіс Генпрокурора так і не спромігся внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань нашу з Ольгою Стефанишиною заяву про погрози “відбити бошки” на нашу адресу, що прозвучали на засіданні парламентського комітету від представників фарммафії”, – йдеться в повідомленні.

Устінова наголосила, що за законом, Офіс Генпрокурора зобов’язаний зареєструвати заяву (внести в ЄРДР) протягом 24 годин.

“Минуло півтора місяці, і нам просто прислали відписку про те, що передають нашу заяву одне одному по колу, але не реєструють. Тобто — чхали прокурори і на закон, і на погрози, тоді як машина фармацевтичного лобіста і далі кожен день припаркована біля Міністерства охорони здоров’я на міністерській парковці, в’їзд до якої дозволено лише працівникам через шлагбаум”, – зазначила нардепка.

Вона додала, що запитувала щодо лобіста у міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

“До речі, питала в міністра Зоряни Скалецької — каже, що не бачила і нічого про це не знає. Прямо епідемія якась — глухоти, сліпоти й порушення законів. Отже, якщо прокурори відмовляються виконувати свою роботу, доведеться змусити їх це робити через суд”, – резюмувала Устінова.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Нагадаємо, раніше в партії “Голос” завили, що заступник директора фармкомпанії “ІнтерХім”, екс-радник голови МОЗ Зоряни Скалецької Олександр Чумак під час засідання комітету погрожував народним депутатам.

 

«Давайтє начінайтє, бо я щас їм бошкі атаб‘ю», – сказав Олександр Чумак, екс-радник (а по факту досі радник) міністра охорони здоров‘я Zoryana Skaletska, коли я представила законопроект 2089 про зниження цін на ліки в Україні сьогодні на Комітеті.

Це так колишній працівник (чи досі працівник?) фармацевтичної компанії, який невідомо що робить в залі комітету, сидячи поряд із заступником міністра Андрієм Семиволосом, вказує, що треба робити з авторами законопроекту (тобто мною та Ustinova Alexandra). І дає команду дистриб‘юторам і фармвиробникам «валити» наш законопроект.

З одного боку, це реально страшно, коли така людина прямо висловлює погрози. З іншого, я точно розумію, на який мозоль наступили ми з Сашею тим, хто хоче лишити ціни на ліки надвисокими в Україні.

Напевно, через це Комітет сьогодні провалив наш законопроект 2089 і рекомендуватиме Раді відправити його на доопрацювання-тобто в утиль.

Або члени Комітету, включно з Mihail Radutsky бояться, що їм повідривають бошки за реальні зміни на благо пацієнтів. Або… інших пояснень я не маю(

Так от, шановні друзі.

Я НЕ БОЮСЯ.

Зміни, особливо в такій чутливій сфері, як охорона здоров‘я – це завжди важко.
Але це потрібно мільйонам українців, які сьогодні втридорога переплачують за ліки в наших аптеках.

Тому дуже чекаю розгляду проекту закону в залі парламенту і сподіваюся, що там рука фарми не така всемогутня.

Далі точно буде 😉

#ЗдоровяНаціїСмертьВорогам
#РеваншАстанавісь

Опубликовано Ольгой Стефанишиной Среда, 27 ноября 2019 г.

 

Теги: Рябошапка, суд, голос

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