Про це він написав у Facebook.

“Здав вчора позитивний тест на COVID-19. З учорашнього дня перебуваю на самоізоляції. Самопочуття як при легкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи. Всім, хто вже побажав мені одужання, спасибі за підтримку і турботу. Бажаю всім берегти себе і не хворіти “, – написав нардеп.

На сайті Верховної Ради при цьому відзначено, що вчора на засіданні парламенту Крулько був відсутній.