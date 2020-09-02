Про це він написав у Facebook.
“Здав вчора позитивний тест на COVID-19. З учорашнього дня перебуваю на самоізоляції. Самопочуття як при легкій формі грипу. Виконую всі поради лікарів і сподіваюся швидко повернутися до роботи. Всім, хто вже побажав мені одужання, спасибі за підтримку і турботу. Бажаю всім берегти себе і не хворіти “, – написав нардеп.
На сайті Верховної Ради при цьому відзначено, що вчора на засіданні парламенту Крулько був відсутній.
- Раніше повідомлялося, що лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко вийшла з критичного стану, який викликав COVID-19. Політик продовжує лікування.