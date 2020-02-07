Нардеп від «Батьківщини» написав заяву на «слугу народу», який обматюкав його в Раді

Народний депутат від фракції "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на свого колегу від фракції "Слуги народу" Максима Ткаченка.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Так, вчора під час пленарного засідання Верховної Ради, яка намагалася розглянути законопроєкт про запуск ринку землі, між Ткаченко і Кучеренко сталася перепалка, під час якої “слуга народу” заявив нардепу від “Батьківщини”:

“А за клоуна, бл*, ви зараз п*зди отримаєте. Ви зрозуміли? За клоуна”.

У зв’язку з цим, Кучеренко написав заяву в поліцію на Ткаченка і має намір скаржитися до Комітету з регламенту і депутатської етики.

“Я не кровожерлива і не мстива людина. Я сам був депутатом в 37 і головою ОДА в 39. Я завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль. Саме тому я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього інциденту з депутатом від “Слуги народу” і його хуліганської поведінки”, – наголосив депутат.

Він додав, що відкличе заяву, якщо Ткаченко з трибуни Парламенту принесе “вибачення йому особисто і в його особі всьому поколінню, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець”.