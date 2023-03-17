Про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин у Telegram.
“Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про статус народного депутата України”, – йдеться у заяві Забродського від 10 березня 2023.
Зазначимо, що з 2013 року по 2015 рік Михайло Забродський був командувачем 95-ої окремої аеромобільної бригади. Під його керівництвом відбувалося захоплення важливого опорного пункту – гори Карачун, також він брав участь у боях за Мар’їнку. Згодом став командувачем сил АТО.
У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від фракції “Європейська Солідарність”.
Відтак генерал Забродський обіймав посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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