Народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" та генерал ЗСУ Михайло Забродський вирішив скласти свої депутатські повноваження, аби зосередитися на допомозі Генштабу.

Про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин у Telegram.

“Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про статус народного депутата України”, – йдеться у заяві Забродського від 10 березня 2023.

Зазначимо, що з 2013 року по 2015 рік Михайло Забродський був командувачем 95-ої окремої аеромобільної бригади. Під його керівництвом відбувалося захоплення важливого опорного пункту – гори Карачун, також він брав участь у боях за Мар’їнку. Згодом став командувачем сил АТО.

У 2019 році його обрали народним депутатом 9 скликання від фракції “Європейська Солідарність”.

Відтак генерал Забродський обіймав посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.