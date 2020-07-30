Колишній народний депутат Олександр Бригинець продав свої права на музичний телеканал O-TV депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Вадиму Рабіновичу.

Про це Бригинець повідомив “Детектору медіа”.

Рабінович став власником 50% ТОВ “Музичний канал О-ТВ”, якими володів Бригинець. Інші 50% компанії належать Андрію Альошину, помічнику на громадських засадах Вадима Рабіновича.

Сума угоди – 2 мільйони 766 тисяч гривень.

Бригинець розповів, що поки був у Раді, призначене керівництво призвело до того, що борги О-TV становлять майже 10 млн грн.

Він уточнив, що кандидатуру Рабіновича узгодили “під обіцянку”, що канал залишатиметься музичним та діятиме згідно з українським законодавством.

“Хоча те, що було раніше, мені не дуже подобалося. Адже керівництво не дуже просувало українську музику, але я як депутат не міг впливати на його діяльність”, – додав Бригинець.

Нагадаємо, що Вадим Рабінович донедавна був співвласником супутникового телеканалу Rabinovich TV (ТОВ “Ньюс нетворк”). Але в червні 2020 року продав свою частку 50% київському ТОВ “Тауер групп” (кінцеві бенефіціарні власники – народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар і адвокат Сергій Турчинов). Решта 50% належать британській компанії “Лонгера лімітед” (кінцевий бенефіціарний власник – Юрій Олексієнко).