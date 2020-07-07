Нардеп від "Слуги народу" Людмила Буймістер вважає, що енергетику врятує повернення регулювання енергетики і формульне ціноутворення на ринку електроенергії.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Задля запобігання краху базової галузі – енергетики – і у зв’язку з необхідністю пошуку ще 50 млрд грн задля порятунку галузі треба терміново повернути регулювання в енергетиці, зокрема тимчасово повернутися до регулювання ціни для промисловості з використанням імпортного паритету в ціноутворенні на вугілля аналогічно до чинного ціноутворення на газ, щоб був об’єктивний та прогнозований ціновий маркер”, – написала Буймістер.

Вона нагадала, що до введення ринку електроенергії рік тому діяло формульне ціноутворення (“Роттердам плюс”) – після скасування якого енергогалузь опинилася у кризі. Зокрема, енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку становить десятки мільярдів, майже зупинилася вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести.

За її словами, формульне ціноутворення треба запровадити як тимчасовий захід – на рік. Після чого ввести повноцінний ринок електроенергії, враховуючи й виправляючи зроблені помилки.

“За цей час необхідно проаналізувати помилки, провести санацію фінансів енергопідприємств, відновити платіжну дисципліну, повернути прогнозованість ціни струму, щільно прищемити шпарини для корупції й потім разом із секретаріатом Енергетичної спільноти та міжнародними партнерами впровадити повноцінний ринок. Без різних адміністративних обмежень та відповідних викривлень”, – зазначила Буймістер.

Довідка: з 1 липня 2019 року була введена нова модель ринку електроенергії – замість так званої моделі пулу, де ціни регулювалися державою. Вартість електроенергії для промисловості розраховувалася відповідно до постанови НКРЕКУ 289 від 23 березня 2016 року “Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії” (так звана формула “Роттердам +”). Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців підскочила.

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаному президентом Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – так званий “Амстердам +”. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.