Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Наш”.

“Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19”, – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним.

“Ми не маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами: є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, дехто вважає нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить” – сказав депутат, .

Камельчук назвав “пасткою” витрати великих сум на закупівлю вакцин урядом країни.