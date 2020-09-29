Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.
Він розповів, що вже другий день перебуває на самоізоляції після того, як йому поставили підозру на коронавірусну інфекцію. Позитивний результат тесту він отримав сьогодні.
“Температура пару днів тримається в районі 37 градусів, невелика ломота в тілі, під вечір болить голова”, – сказав він.
Також Беленюк пообіцяв вести блог про те, як він бореться з хворобою.
- Раніше повідомлялося, що п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.