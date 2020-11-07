Заява про складання депутатських повноважень з’явилася на Facebook-сторінці Андрійовича.
“Складаю депутатські повноваження у зв’язку з обранням мене на посаду Надвірнянського міського голови Надвірнянського району Івано-Франківської області”, – йдеться у заяві.
За даними Центральної виборчої комісії, Андрійовича висунули на посаду міського голови Надвірної від партії “Слуга народу”. За нього проголосувало 62,24% виборців (7097 осіб). До слова, нардеп переміг зі значним відривом. Його найближчий конкурент отримав всього 11,77% голосів.
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