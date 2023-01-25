Відповідний допис Сергій Нагорняк опублікував на своїй сторінці у Facebook наприкінці грудня 2022 року.

У своєму дописі нардеп опублікував декілька фото з лікарськими препаратами, один із них – вагінальний крем, а інший – гормональний препарат.

Відтак, один із препаратів на фото Сергія – Atosiд Tropfen – призначений для лікування алергічних захворювань та реакцій. Зокрема, висипання, свербіжу, екзем, медикаментозної висипки, сироваткової хвороби, набряку Квінке, сінної лихоманки, анафілактичного шоку тощо. Другий препарат, Clotidal MAX, зображений на фото депутата, застосовується місцево при лікуванні гінекологічних інфекцій.

Третій препарат – Heligen Neo – застосовується для лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та рецидиву виразки дванадцятипалої кишки, та лікування виразки шлунку. У вільному продажу в Україні його немає.

За інформацією руху “Чесно”, раніше Сергія Нагорняка звинуватили в тому, що він передав родині загиблого військового пакунок із простроченими продуктами. Відомо, що він роздавав польську гуманітарну допомогу в пакетах зі своїм ім’ям. У відповідь на цей інцидент Сергій Нагорняк записав відео, в якому назвав цей випадок “невеликим курйозом”.