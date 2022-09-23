Сьогодні, 23 вересня 2022 року, НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно чинного народного депутата України за обвинуваченням в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Натомість підозрюваний відмовився отримувати обвинувальний акт й викинув його із власної автівки.

Відповідно відео з’явилося на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України.

На відео вручення обвинувального акта, оприлюдненому НАБУ, видно, що підозрюваний відмовляється його отримувати, а згодом викидає із вікна позашляховика Toyota, на якому їде з місця події.

У НАБУ не назвали прізвище депутата. Проте, за даними видання Цензор. НЕТ, викладені у повідомленні обставини справи вказують на народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних.

У повідомленні бюро зазначили, що за даними слідства, восени 2021 року представниці приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв здійснити вплив, який фактично зводився до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.

Першим об’єктом такої “співпраці” стало комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка», яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

У відповідь нардеп натякнув, що його “послуги” — не безоплатні й становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме за систему ультразвукової діагностики, нардеп попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тис. грн.

Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати й щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

Народного обранця викрили 28 січня 2022 року. Однак не затримували через «депутатський імунітет», натомість викликали повісткою для проведення слідчих дій. Утім, нардеп тривалий час ігнорував виклики. Про підозру йому повідомила Генеральний прокурор 31 січня 2022 року.

Після цього нардеп з різних причин почав уникати засідання ВАКС, на якому розглядали обрання запобіжного заходу. Запобіжний захід йому все ж таки обрали через чотири місяці після викриття – наприкінці травня. У липні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство.

Нагадаємо, що 7 лютого 2022 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних. Нардепа затримали за підозрою в отриманні 558 тисяч гривень хабаря. Сергій Кузьміних перебував у розшуку, оскільки переховувався від правоохоронців – він систематично не з’являвся на виклики правоохоронних органів, відсутній за місцем проживання та переховувався від детективів Національного антикорупційного бюро.

Нардепа, згідно з даними слідчих, піймали на хабарі 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 року Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру. За даними слідчих НАБУ, нардеп планував незаконно збагачуватися на схемах з постачання медичного обладнання й надалі.