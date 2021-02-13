Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народний депутат України Владислав Поляк, якому вчора оголосили підозру, втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні.

Про це повідомила пресслужба Парламенту.

“Кнопкодавство“ – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках діючого Кримінального процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично”, – сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада комплексно підходить до питання боротьби з “кнопкодавством“. На сьогодні вже є перші рішення.

“Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключені від системи “Рада”. Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив’язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп”, – додав голова Парламенту.

Крім того, він анонсував додаткове встановлення чотирьох камер відеоспостереження в залі пленарних засідань.

“Програма максимум – перейти на нову систему “Рада” або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування. Є різні варіанти, починаючи з сенсорних кнопок, і закінчуючи відбитком пальця. Але мені б дуже хотілося, щоб “кнопкодавство“ залишилося в історії і останні події лише були в хроніках, а не в стінах Парламенту”, – резюмував Разумков.