Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, як буде починатися перший в цьому році пленарний тиждень.

Про це він повідомив у Telegram.

Традиційно в понеділок відбудеться засідання голів фракцій у спікера Парламенту.

Парламентарії повинні зібратися о 10:15.

“Тема – кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому … Може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж цей загадковий чоловік, який має доступ до камер спостереження в Раді”, – повідомив Железняк.