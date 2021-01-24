Про це він повідомив у Telegram.
Традиційно в понеділок відбудеться засідання голів фракцій у спікера Парламенту.
Парламентарії повинні зібратися о 10:15.
“Тема – кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому … Може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж цей загадковий чоловік, який має доступ до камер спостереження в Раді”, – повідомив Железняк.
- У Верховній Раді відбулося закрите засідання голів фракцій за участі керівництва Уряду і НАК “Нафтогаз”стосовно тарифів.