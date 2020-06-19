Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в сесійній залі Парламенту читав Telegram-повідомлення про автомобіль Tesla, на якому він приїхав на шоу "Свобода слова" і якого немає в декларації.

Про це розповідають #Букви.

Так, напередодні журналістка і телеведуча Наталя Влащенко у своєму Telegram написала, що Ярослав Железняк приїжджав на програму “Свобода слова” на автомобілі Tesla, і що цей автомобіль не вказаний у декларації нардепа.

Саме це повідомлення у залі Парламенту читав Железняк.

Фото: Богдан Бортаков, #Букви

Варто зазначити, що в електронній декларації нардепа, яка опублікована на сайті НАЗК, вказані три автомобілі, якими володіє Железняк і його дружина: Audi A4, 2016 року випуску (власність Ярослава Залізняка), Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIK (власність дружини – Антуанетти). Ще у подружжя нардепа є право користування на авто Renault Zoe, 2017 року.

Tesla в этом перечне нет.