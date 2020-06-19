Про це розповідають #Букви.
Так, напередодні журналістка і телеведуча Наталя Влащенко у своєму Telegram написала, що Ярослав Железняк приїжджав на програму “Свобода слова” на автомобілі Tesla, і що цей автомобіль не вказаний у декларації нардепа.
Саме це повідомлення у залі Парламенту читав Железняк.
Фото: Богдан Бортаков, #Букви
Варто зазначити, що в електронній декларації нардепа, яка опублікована на сайті НАЗК, вказані три автомобілі, якими володіє Железняк і його дружина: Audi A4, 2016 року випуску (власність Ярослава Залізняка), Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIK (власність дружини – Антуанетти). Ще у подружжя нардепа є право користування на авто Renault Zoe, 2017 року.
Tesla в этом перечне нет.
- Близько половини народних депутатів з фракції “Слуги народу” є гривневими мільйонерами.