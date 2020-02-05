Народного депутата від "Європейської Солідарності" Софію Федину викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри.

Про це поінформували в прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Відповідну повістку підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Федину чекають у будівлі ДБР на вулиці Симона Петлюри, 15 у четвер, 6 лютого, об 11:00.

“За дорученням генерального прокурора 3 лютого 2020 року слідчим Державного бюро розслідувань… на 6 лютого 2020 року викликана народний депутат України Федина Софія для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру”, – відзначили в прес-службі.

Повістку про виклик відправили за адресою реєстрації Федини, фактичного проживання і за місцем роботи.

Її підозрюють у погрозі вбивством президенту Володимиру Зеленському “в зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.