Члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка позбавили права голосу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на три місяці за скаргою голови російської делегації Пьотра Толстого.

Про це Гончаренко написав у Facebook.

“Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня”, – пише нардеп.

Своєю чергою, народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв закликав інші делегації до бойкоту всіх засідань в рамках ПАРЄ.

“Я вважаю, що після цього українська делегація має бойкотувати асамблею. І не тільки сама, а й провести перемовини з іншими делегаціями та окремими делегатами щодо бойкоту всіх засідань в рамках ПАРЄ”, – написав Ар’єв у Facebook.