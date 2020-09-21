Вищий антикорупційний суд заарештував з можливістю вийти під заставу нардепа Олександр Юрченка, навколо якого розгорівся корупційний скандал.

Трансляція засідання велася на YouTube-каналі суду.

Суддя ВАСК оголосила про рішення обрати нардепові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 9 листопада поточного року.

Нардеп може бути звільнений з-під варти в разі внесення застави в розмірі 1428 прожиткових мінімумів, що дорівнює 3 млн 1 тисяча 656 грн.

У разі внесення застави нардеп буде зобов’язаний прибувати до детектива за першим викликом, не відлучатися з міста Києва, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Крім того, Юрченку буде заборонено спілкуватися з іншими людьми про обставини справи, зокрема — з іншим підозрюваним, “довіреною особою” нардепа Іваном Фіщенком.

Юрченко має можливість оскаржити це рішення суду протягом 5 днів.

Нагадаємо, 18 вересня Юрченко не прийшов до Вищого антикорупційного суду, де йому повинні були обрати запобіжний захід. Причиною неявки був названий “контакт із хворим на коронавірус COVID-19”.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабара. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.