Народний депутат від фракції партії "Слуга народу" Анатолій Остапенко хотів отримати зарплату без черги. Його не пустили.

Про це передає кореспондент #Букв.

На відео можна побачити, як депутат Остапенко стоїть в коридорі, де його вичитує жінка.

“Можна ж нормально сказати – пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю. А не просто прийти і стояти. Все інші – не люди“, – говорять депутату.

Після цього нардепа просять представитися, він називає своє ім’я та прізвище.

Черги не для "Слуг" Те відчуття, коли хочешь отримати "миколайчика", але тебе просять зачекати:Депутат від "Слуги народу" Опанасенко вирішив отримати зарплату позачергово, але нарвався на злих працівників Ради 😢 Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019