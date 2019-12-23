Про це передає кореспондент #Букв.

На відео можна побачити, як депутат Остапенко стоїть в коридорі, де його вичитує жінка.

Можна ж нормально сказати пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю. А не просто прийти і стояти. Все інші не люди, говорять депутату.

Після цього нардепа просять представитися, він називає своє ім’я та прізвище.

Черги не для "Слуг"

Те відчуття, коли хочешь отримати "миколайчика", але тебе просять зачекати:Депутат від "Слуги народу" Опанасенко вирішив отримати зарплату позачергово, але нарвався на злих працівників Ради 😢

Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019