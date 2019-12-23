Про це передає кореспондент #Букв.
На відео можна побачити, як депутат Остапенко стоїть в коридорі, де його вичитує жінка.
“Можна ж нормально сказати – пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю. А не просто прийти і стояти. Все інші – не люди“, – говорять депутату.
Після цього нардепа просять представитися, він називає своє ім’я та прізвище.
Те відчуття, коли хочешь отримати "миколайчика", але тебе просять зачекати:Депутат від "Слуги народу" Опанасенко вирішив отримати зарплату позачергово, але нарвався на злих працівників Ради 😢
Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія не випускав народних депутатів із залу засідань Парламенту під час розгляду законопроєктів.